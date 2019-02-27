Пекин, 27 февраля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Китайская полиция раскрыла 1664 мафиозные группы, причастных к мошенническому кредитованию и схватила 16 349 подозреваемых с начала национальной кампании против организованной преступности, которая стартовала в начале 2018 года, сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает 26 февраля агентство Синьхуа.

(сс) Johnathan Nightingale Полиция Китая

С начала 2018 года полиция раскрыла 21 264 случая мошенничества и вымогательства, изъяв активы на общую сумму 3,53 млрд юаней ($527 млн), которые были нелегально получены преступниками, заявил представитель министерства Цзэн Хайянь во время пресс-конференции.

Под видом частных структур кредитования бандиты вовлекали своих жертв в мошеннические схемы, вынуждая их подписывать поддельные контракты, а затем вгоняя их в долги, путем фальсификаций делая так, якобы клиенты нарушили договор. Затем таким образом мошенники незаконно отнимали собственность граждан методом насилия, включая незаконное задержание и вымогательство.

Как сообщала ИА REGNUM, в феврале текущего года пять человек были задержаны китайской полицией за организацию и руководство финансовой пирамидой. Мошенники успели незаконным путем вовлечь в свой оборот более $70 млн.