Саратов, 27 февраля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Жительница Саратова погибла в результате падения наледи с балкона пятого этажа жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

(сс) jorisamonen Снег на крыше

Сообщается, что инцидент произошел на улице Емлютина у дома 44А. Как отметили в прокуратуре, наледь сошла с «самовольно установленного козырька балкона» одной из квартир на пятом этаже дома. Наледь упала на женщину, от полученных травм она скончалась. Отмечается, что кровля дома уже была от снега очищена. Ведется проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Екатеринбурге, по сообщениям ряда местных СМИ, с крыши здания городской администрации упала глыба льда на 69-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила травмы. Ведется следственная проверка.

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