Пхеньян, 27 февраля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына во Вьетнам начнется сразу после завершения встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

(сс) Jorge Lascar Президентский дворец в Ханое

Таким образом, официальный дружественный визит Кима во Вьетнам начнется 1 марта и завершится 2 марта.

Напомним, встреча Трампа и Кима в Ханое начнется 27 февраля и продлится два дня. Цель переговоров — ядерное разоружение Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля предстоящий саммит прокомментировали в Кремле. По поводу северокорейско-вьетнамских отношений эксперты говорят: у Пхеьняна и Ханоя пока нет взаимного экономического интереса.

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