Анкара, 27 февраля, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Анкара не намерена отказываться от своих планов по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По его словам, дополнительные заявления в связи с поставками С-400 делать нет смысла, так как это уже является решенным делом. Он подтвердил, что Турция не отказывается от своих обещаний и не беспокоится о том, «что говорят другие».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что именно Вашингтон просит Анкару не покупать С-400 у России, в то время как остальные страны НАТО не имеют особых возражений. Он отметил, что Турция имеет права использовать различные зенитно-ракетные системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Турцию не устроили условия поставок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжаются.