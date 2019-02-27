Уфа, 27 февраля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Башкирии пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Сообщается, что авария произошла в Туймазинском районе недалеко от села Дуслык. Водитель «легковушки» решил проехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом, который ехал по маршруту Москва — Уфа. Три человека, находившиеся на момент столкновения в салоне автомобиля, получили травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Словакии грузовик столкнулся с пассажирским поездом. В результате столкновения перевернулся локомотив и один вагон с пассажирами. Пострадали водитель грузовика и шесть пассажиров поезда