Химки, Московская область, 27 февраля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. В подмосковных Химках в жилом доме произошел пожар, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Московской области.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Сообщается, что возгорание произошло в квартире жилого дома номер 6 на Куркинском шоссе. В тушении пожара принимали участие семь человек личного состава и три единицы техники.

Пожар был ликвидирован, есть пострадавшие. По данным телеканала РЕН-ТВ, при пожаре погибли два человека. МЧС пока эту информацию не подтверждает. Ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в частом доме в Рязанской области произошел пожар. После ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.