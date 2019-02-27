Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Действительной помощью Венесуэле стало бы снятие блокировки с ее счетов, а не ненужная ей «гумпомощь» из США, заявил постпред РФ Василий Небензя в Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Каракас сможет выйти из экономического коллапса, но для этого он должен иметь возможность платить, поэтому надо разблокировать счета, и Венесуэла сможет расплачиваться за продовольствие и лекарства.

Американцы же, отметил Небензя, навязывают Венесуэле гумпомощь, действуя незаконно. Потому что их цель — это вовсе не помощь Венесуэле, причем эту цель при всем желании нельзя назвать гуманитарной.

«То, что имело место в субботу [23 февраля], похоже не на помощь, а на то, что в США называют «принудительное кормление», — добавил Небензя. — Если кто не знает, это такой вид пытки».

Напомним, 23 февраля через границы Венесуэлы сторонники США пытались провезти гумпомощь на грузовиках. Венесуэльские силовики не допустили этого, на границах были беспорядки, применялся слезоточивый газ.

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Власти Венесуэлы расценивают это как попытку реализовать сценарий провокации и военного вторжения.

На фоне этих событий американский вице-президент Майк Пенс, находящийся в Колумбии, заявил, что заблокированные за рубежом активы венесуэльской госкомпании PDVSA должны быть переданы в итоге самозванцу, лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо.

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