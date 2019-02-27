Каракас, 27 февраля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Венесуэльскому проамериканскому оппозиционеру Хуану Гуайдо грозит до 30 лет тюремного заключения за нарушение запрета на выезда из Венесуэлы, сообщил заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Боливарианской Республики Хуан Карлос Вальдес.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

«Что происходит с беглецами, которые снова въезжают в страну, а власти их обнаруживают? Они должны быть схвачены и направлены в тюрьму», — приводит его слова РИА Новости.

Вальдес подчеркнул, что, согласно законам Венесуэлы, Гуайдо грозит до 30 лет тюремного заключения. Гуайдо нарушил запрет на выезд из страны, выехав в Колумбию для участия в «благотворительном концерте». Ряд СМИ приводил видеокадры разговора Гуайдо с колумбийским президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американская марионетка Хуан Гуайдо должен предстать перед судом за нарушение запрета на выезд из страны. В Венесуэле в отношении Гуайдо было инициировано расследование.

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