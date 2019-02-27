Казань, 27 февраля, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов призвал мэра Казани Ильсура Метшина, выступавшего с итоговым докладом на сессии Казанской городской думы и выразившего уверенность о том, что удастся добиться естественного прироста населения, личным примером показать результат. В шутку Минниханов заявил, что «надо уговорить наших женщин, чтобы они больше рожали», передаёт ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купание ребенка

Напомним, в целом в Татарии вопрос демографии стоит довольно остро. По итогам 2018 года рождаемость в республике снизились на 3,7% — до 46 793 детей. При этом, по сведениям из доклада Управления ЗАГС кабинета министров РТ, в Казани за прошлый год показатель рождаемости упал на 4%, что происходило на фоне роста смертности на 1%. В целом по региону смертность за 2018 год выросла на 1,7% — до 44 772 человек.

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Ильсур Метшин, выступая 26 февраля 2019 года на сессии Казанской городской думы с итоговым докладом, отметил, что за счёт внешнего притока населения и рождаемости, несмотря на «незначительный спад рождаемости», численность жителей столицы Татарии составила 1,251 млн человек, а превышение рождаемости над смертностью в 1,6 раза, по его словам, «позволило отнести Казань к разряду устойчиво развивающихся». По словам мэра, столица республики лидирует среди городов-миллионников по числу родившихся в расчете на 1000 жителей — при общереспубликанском показателе 12 актов рождений на 1 тыс. человек в Казани их было 16,9.

Ильсур Метшин напомнил, что 20 лет назад был «зафиксирован исторический минимум рождаемости в Казани, когда родилось меньше 9 тысяч детей», и лишь с начала 2000-х рождаемость стала увеличиваться, а уже с 2010 года на протяжении семи лет столица региона «ставила демографические рекорды».

Незначительное падение рождаемости в последние два года мэр объяснил тем, что «сейчас мамами и папами становятся представители малочисленного поколения девяностых», но Метшин тут же выразил уверенность, что задачу естественного прироста населения, обозначенную в послании Владимира Путина Федеральному посланию, выполнить по силам.

«Уверен, что при такой беспрецедентной поддержке института материнства, детства и семьи эта задача выполнима и нам по силам», — резюмировал он.

Между тем Рустам Минниханов, выступая после мэра, охладил его энтузиазм, отметив, что рождаемость падает и не видно пока роста.

«По демографии вообще в целом в стране плохо… Мы падаем, — заявил Рустам Минниханов. — Не видно, Ильсур Раисович, не видно! Личным примером мы должны показать. Откуда у нас демография будет? Надо уговорить наших женщин, чтобы они больше рожали! На самом деле, те решения, которые озвучены президентом, они беспрецедентны. Я уверен, что мы должны донести, многие депутаты показать личным примером своё участие в поручениях президента нашей страны. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное — уговорить женщин!»