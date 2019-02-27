Небензя: Всерьёз обсуждать статус «президентства» Гуайдо смешно
Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Мгновенное признание самозванца Хуано Гуайдо американцами не является поводом к тому, чтобы считать его фигурой, представляющей Венесуэлу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Российский постпред обратил внимание на то, что после «самопровозглашения» Гуайдо американцы признали его тут же, «через несколько минут».
Следующим этапом стало их рассуждение о конституционном процессе и «законности» Гуайдо, а это и смешно, и лицемерно, а с юридической стороны — ничтожно.
«То, что мы наблюдаем — это просто надругательство над законом и конституционным правом», — сказал Небензя.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Венесуэле обсуждается в Совете Безопасности ООН в открытом режиме.