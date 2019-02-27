Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Мгновенное признание самозванца Хуано Гуайдо американцами не является поводом к тому, чтобы считать его фигурой, представляющей Венесуэлу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке и вице-президент США Майк Пенс

Российский постпред обратил внимание на то, что после «самопровозглашения» Гуайдо американцы признали его тут же, «через несколько минут».

Следующим этапом стало их рассуждение о конституционном процессе и «законности» Гуайдо, а это и смешно, и лицемерно, а с юридической стороны — ничтожно.

«То, что мы наблюдаем — это просто надругательство над законом и конституционным правом», — сказал Небензя.

Читайте также: Мадуро: Гуайдо должен предстать перед судом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Венесуэле обсуждается в Совете Безопасности ООН в открытом режиме.