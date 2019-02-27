Лондон, 27 февраля, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона отказал водителям такси-кэбов британской столицы в удовлетворении иска против компании Uber, сообщает агентство Press Association.

(сс) Lars Plougmann Тауэрский мост. Лондон, Великобритания

Истцы считали, что решение о продлении временной лицензии для сервиса такси Uber в Лондоне является предвзятым. Однако Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении иска. Согласно заявлению суда, никакой предвзятости в действиях судьи Эммы Арбутнот, которая в июне 2018 года удовлетворила апелляцию Uber о непродлении лицензии, не было обнаружено.

Напомним, в июне 2018 года магистратский суд Вестминстера удовлетворил апелляцию компании Uber на решение транспортной компании Transport for London (TfL) на продление лицензии компании для работы в Лондоне. Суд постановил выдать временную лицензию компании на 15 месяцев, так как корпоративная культура в Uber улучшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года компания Uber проиграла апелляцию в Британском апелляционном суде в Лондоне. Согласно решению суда, Uber по-прежнему обязаны трудоустроить водителей как сотрудников, а не как подрядчиков — то есть, обеспечить им минимальную заработную плату и оплачиваемый отпуск.