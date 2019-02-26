Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Суд района Манхэттен в Нью-Йорке (США) постановил лишить экс-адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна права заниматься адвокатской практикой, сообщает агентство Bloomberg.

(сс) IowaPolitics.com Майкл Коэн

По данным агентства, Коэна лишили право на адвокатскую практику из-за совершенных преступлений. Согласно законам штата Нью-Йорк, это автоматически влечет за собой лишение этого права.

Напомним, бывший юрист Трампа Майкл Коэн на суде признал себя виновным в нарушении американского законодательства по финансированию предвыборных кампаний, а также в уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к трем годам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Коэн согласился дать показания в Конгрессе США по делу о так называемом «российском вмешательстве». В частности, он намеревается рассказать конгрессу о деятельности Trump Organization. Заседание намечено на 28 февраля.