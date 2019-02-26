Женева, Швейцария, 27 февраля, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Российская сборная при жеребьёвке группового этапа Кубок мира по баскетболу находится во второй корзине — в соответствии с рейтингом команд, сообщили в FIBA (Международная федерация баскетбола).

Поскольку Россия находится на десятом месте рейтинга FIBA после удачной игры с соперниками из Финляндии (24 февраля, 91:76), она попадает во вторую корзину — вместе с венесуэльцами, бразильцами, итальянцами, австралийцами, доминиканцами, турками и пуэрториканцами.

В первую корзину входят сборные Китая, Соединенных Штатов, Испании, Франции, Сербии, Аргентины, Литвы, Греции. В третьей корзине — немцы, канадцы, чехи, поляки, иранцы, черногорцы, филиппинцы, корейцы, в четвертой — нигерийцы, сенегальцы, новозеландцы, ангольцы, японцы, иорданцы, а также команды из Кот-д'Ивуара и Туниса.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу в 2019 году пройдёт в Китае 31 августа — 15 сентября. Восемнадцатый Кубок мира по баскетболу впервые пройдёт не в один год с чемпионатом мира по футболу. В этот раз число участников выросло до 32 (с 24 на прошлых играх). 16 марта в городе Шэньчжэне (Китай) состоится жеребьёвка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля российская сборная выиграла у финнов отборочный матч чемпионата мира со счётом 91:76. Удача российским баскетболистам улыбнулась в завершающей четверти матча.