Вашингтон, 27 февраля, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли была выдвинута в качестве кандидата в совет директоров корпорации Boeing, сообщает пресс-служба компании.

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«Это большая честь иметь возможность сделать свой вклад в успех корпорации Boeing, которая является лидером в своей области и великой компанией США», — заявила она.

Авиакорпорация в своем заявлении отмечает заслуги Хейли при работе в правительстве и в других областях и подчеркивает, что ее опыт будет полезен для развития компании. Сообщается, что 29 апреля на собрании акционеров будет принято решение, станет ли Хейли членом совета директоров Boeing.