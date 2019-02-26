Бразилиа, 27 февраля, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Сделка о создании совместного авиастроительного предприятия Embraer (Бразилия) и Boeing (США) одобрена акционерами бразильской компании, передает Globo.

Павел Латышов ИА Красная Весна Кабина боинга

Уточняется, что «за» слияние проголосовало абсолютное большинство акционеров Embraer — 96,8%, хотя участвовали в голосовании не все — только 67%.

Теперь, когда акционеры проголосовали «за» слияние, дело за госорганами Бразилии и Соединенных Штатов. Предположительно, власти одобрят сделку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года стало известно, что вышеуказанную сделку оценивают в $3,7 млрд.