Майами, США, 27 февраля, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Носорог напал на одну из сотрудниц зоопарка в американском штате Флорида, сообщает Breaking News.

(сс) jelices Белый носорог

Сообщается, что 50-летний белый носорог напал на сотрудницу зоопарка во время упражнений по дрессировке. В результате нападения животного женщина получила серьезные травмы, ее срочно госпитализировали. О ее состоянии не сообщается.

Отмечается, что раньше за носорогом не было замечено столь агрессивного поведения. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля австрийского фермера приговорили к штрафу в размере 490 тысяч евро после того, как в 2014 году его коровы убили женщину. Отмечалось, что тогда, в 2014 году, женщина гуляла с собакой в Тироле, но внезапно на нее напали коровы и растоптали насмерть.