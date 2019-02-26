Вашингтон, 27 февраля, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Первая женщина в звании четырёхзвездного адмирала американского флота Мишель Ховард вошла в состав директоров IBM, сообщили в компании.

Mass Communication Specialist 1st Class Andrew McCord. U.S. Navy Мишель Ховард

Ховард, избранная советом директоров IBM, приступит к своим обязанностям 1 марта 2019 года. Ховард сейчас 58 лет, она долгое время служила в американском флоте.

В компании отмечают, что Ховард — первая женщина в звании четырёхзвездного адмирала и первая женщина в истории ВМС США, командовавшая кораблём.

Также в компании отметили, что Ховард — первая в истории афроамериканка, являвшаяся заместителем командующего военно-морскими операциями. С флота она уволилась в декабре 2017 г., сейчас занимается преподавательской деятельностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января командиром группы высшего пилотажа ВВС США впервые стала женщина — Зое Котник, пилот самолёта-истребителя F-16. Однако не прошло и полмесяца, как она была уволена из-за сомнений в её способностях руководить группой F-16 Viper командования военной авиации.