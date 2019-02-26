Екатеринбург, 27 февраля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Хорошая игра вратаря екатеринбургской хоккейной команды «Автомобилист» стала одним из факторов проигрыша челябинского «Трактора», сообщил журналистам исполняющий обязанности главного тренера команды Алексей Тертышный.

(сс) Markus Spiske Вратарь

Комментируя итоги игры, которая завершилась 26 февраля полной победой «Автомобилиста» (3:0), тренер челябинской команды отметил, что первый период челябинцы начали неплохо, но потом «пошли невынужденные удаления», и этим воспользовались соперники.

«Был большой отрыв в два гола, надо было отыгрывать, — сказал Тертышный. — Во втором периоде имели хорошие моменты, но у «Автомобилиста» здорово сыграл вратарь».

По словам тренера, в том случае, когда у соперника сильный голкипер, «нужно больше действовать на «пятачке», закрывать его и побольше бросать». Он уверен, что «страшного ничего нет», но нужно работать над ошибками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Трактор» проиграл «Автомобилисту» на гостевом поле со счетом 3:0 в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Следующая встреча состоится 28 февраля.