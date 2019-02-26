Екатеринбург, 27 февраля, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Хоккеисты «Трактора» проиграли екатеринбургским соперникам из «Автомобилиста» со счетом 3:0, сообщили в пресс-службе челябинской команды.

Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

«Челябинцы были наглее и нацеленнее около чужих ворот, что, конечно, немного смутило болельщиков в КРК «Уралец», — сообщили в пресс-службе. — К сожалению, «Трактор» не реализовал свои моменты, а вскоре первое же удаление в составе «черно-белых» обернулось шайбой хозяев».

Отметим, что голы были забиты на Найджелом Доусом (13:13), Дэном Секстоном (14:52) и Анатолием Голышевым (21:17).

Матч проходил 26 февраля в КРК «Уралец» (Екатеринбург), на трибунах находились пять с половиной тысяч зрителей. Вторая встреча команд состоится 28 февраля в 19:00 (время местное).