Москва, 27 февраля, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Транзит газа из России в Европу через Украину изживает себя как экономически, так и политически, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Gazprom.ru

«Перекачка газа в Европу по газопроводу Северный поток-1 обходится в 2 раза дешевле, чем через Украину. Помимо высоких тарифов, ГТС Украины безнадежно устарела. Украинский транзит изживает себя — и экономически, и политически. Чем скорее он будет сведён к минимуму, тем лучше для России», — заявил сенатор.

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что стоимость транзита российского газа через Украину обходится в два с половиной раза дороже, чем на других маршрутах. Новак связывает высокую стоимость с сильным устареванием газотранспортной системы Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что монополия Украины на транзит голубого топлива подходит к концу в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». По его словам, после ввода газопровода в эксплуатацию страны Восточной Европы не смогут устанавливать высокие цены за транзит газа.