Вашингтон, 27 февраля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Виндзор Локс (штат Коннектикут), сообщает телеканал WFSB Channel 3.

(сс) ERIC SALARD Самолет авиакомпании American Airlines

Сообщается, что причиной вынужденной посадки стало задымление в салоне самолета. По предварительной версии, дым в салоне появился из-за неполадок в системе кондиционирования. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля пассажирский самолет чешской авиакомпании CSA, следовавший в Сеул, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Праге. Причиной экстренной посадки самолета стала утечка топлива. Пострадавших не было.