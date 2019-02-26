Ереван, 27 февраля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Армения меняет философию построения армии, переходя от оборонной стратегии к наступательной. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

ИА REGNUM

По его словам, в последнее время армянская армия меняет свою прежнюю оборонную стратегию, приобретая в этих целях новое оружие. В этом контексте министр привел в пример сделку с Россией по приобретению истребителей Су-30СМ и заключение нового оборонного кредитного договора на сумму 100 млн долларов. «Среди них и заключение договора о приобретении истребителей Су-30СМ», — сказал министр, ответив также на критику в адрес этого договора.

Большая часть критикующих отмечает высокую стоимость сделки, отсутствие конкретного анализа цена-качество и эффективность применения Су-30СМ в условиях развитой противовоздушной обороны.

«Что значит — дорогая сделка? С чем они сравнивают? Если мы с помощью Су-30СМ можем осуществлять эффективные задачи на расстоянии сотен километров от передовой, беречь жизни десятков и сотен солдат, то о какой дороговизне идет речь?» — сказал Тоноян.

По его словам, Вооруженные силы Армении не собираются вступать в гонку вооружений и пополняются такими видами оружия, которые позволят нейтрализовать посягательства противника.

«Ни в количественном, ни в демографическим, ни в экономическом плане мы не можем равняться (с Азербайджаном — ИА REGNUM ). Поэтому мы будем уделять большее внимание качественным задачам. Мы совершаем такие покупки, которые смогут позволить нам нейтрализовать возможные посягательства противника», — сказал министр обороны, отметив также, что для перехода армии к наступательной стратегии имеются серьезные основания.

«Меняются времена и условия, армия должна соответствовать вызовам настоящего времени и преодолевать их. Поэтому мы обязаны пойти на этот шаг, поскольку, как говорится, защищающаяся армия в конце всегда терпит поражение», — заключил он.

На вопрос ведущего, собираемся ли мы также нападать, Тоноян ответил: «А почему бы и нет?».

На новый российский кредит, который составит еще 100 млн долларов, Армения приобретет такое оружие, которое позволит успешно решить проблемы, не вступая в гонку вооружений. Виды вооружения, по словам министра, держатся в тайне.