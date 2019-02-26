Вашингтон, 27 февраля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Пассажирский поезд в США, следовавший по маршруту Сиэтл — Лос-Анджелес, 36 часов стоял на путях в штате Орегон из-за упавшего на железнодорожные пути дерева, сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что поезд выехал из Сиэтла 24 февраля. В этот же день, вечером, он столкнулся с упавшим на пути деревом в районе станции Оукридж в штате Орегон. Пострадавших не было. Однако из-за снегопада и упавших деревьев ремонтная бригада не могла добраться до поезда.

В итоге поезд простоял на путях около 36 часов. Во время этого пассажирам обеспечили питание и электричество. После того, как пути были расчищены, поезд было решено отправить обратно в Сиэтл.