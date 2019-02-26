Челябинск, 27 февраля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Власти Челябинска присматриваются к разным вариантам заполнения места городской свалки, сообщил журналистами вице-губернатор Сергей Сушков.

По словам чиновника, в качестве одного из проектов рассматривается гидроботаническая площадка, причем уже планируется высадить на месте свалки деревья и траву — после того, как завершится технический этап рекультивации.

«Кто-то предлагает сделать горнолыжный курорт, кто-то говорит о мотокроссной трассе, — заявил Сушков. — Наиболее интересную идею для горожан мы реализуем с учетом их мнения с помощью конкурса».

Напомним, челябинскую городскую свалку, которая являлась одним из отрицательных экологических факторов, закрыли осенью 2018 года. Свалка занимает большую территорию, которую власти обещали рекультивировать.

Отметим, что экологические проблемы города стали интенсивно обсуждаться властями в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

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