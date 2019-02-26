Купертино, США, 27 февраля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Компания Apple назвала победителей конкурса «Снято на iPhone», в котором участвовали жители разных стран мира. Снимки публиковались в соцсети Instagram, для участия в соревновании пользователи должны были поставить в комментарии к фотографии специальный хэштег.

(сс) janeb13 Фото на iphone

https://www.instagram.com/p/BuWvdIcAAg5/

В финал конкурса попали представители США, Сингапура, Белоруссии, Израиля и Германии. Пользователи делали снимки при помощи таких моделей смартфонов Apple, как iPhone XS Max, iPhone 7, iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone XS.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что жителям Канады удалось снять на видео такое редкое природное явление, как «ледяное цунами». Причиной выхода глыб льда на берег стал сильный ветер, скорость которого достигала порой 36 м/с.