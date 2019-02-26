Киев, 26 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала председателю парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) Георгию Церетели о том, что результаты выборов президента Украины могут быть сфальсифицированы. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

"Юлия Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ… Она рассказала представителям ассамблеи о фальсификации выборов действующей властью», — сказано в сообщении пресс-службы партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимошенко заявила, что запускает процедуру импичмента президенту Порошенко в связи с хищениями в украинской армии. Вопрос будет решаться в Верховной раде.

Ранее Тимошенко уже обвиняла Порошенко в скупке голосов избирателей и подготовке массовых фальсификаций выборов главы государства, которые пройдут 31 марта.