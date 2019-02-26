Сан-Франциско, США, 26 февраля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Соцсеть Facebook готовится ввести в инструментарий для пользователей возможность очистки истории посещений уже в 2019 году, 26 февраля передает агентство Reuters.

(сс) Nikin Корзина

О планах по внедрению инструмента «чистая история» сообщил главный финансовый директор компании Дэвид Венер.

Ожидается, что возможность очистить историю посещений в соцсети поможет пользователям избежать отслеживания и таргетированной рекламы.

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