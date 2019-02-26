Странная смерть: в Аргентине умерла модель, обвинившая политика в педофилии
Буэнос-Айрес, 26 февраля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Жители Аргентины обсуждают в социальных сетях странную смерть модели и ведущей телевизионных шоу Наташи Джэйтт (Natacha Jaitt). Она ушла из жизни 23 февраля 2019 года, правоохранители считают, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.
Многие пользователи сети не поверили в официальную версию следствия, поскольку ранее Джэйтт опубликовала на своей странице в Instagram сообщение о том, что она знает: её хотят убить из-за того, что ранее ей удалось спасти детей от педофилов.
https://twitter.com/NatachaJaitt/status/981971273004744704
В апреле 2018 года Наташа Джэйтт обвинила многих известных публичных деятелей в том, что они причастны к организации детской проституции в футбольном клубе Independiente. Следствие выяснило, что от насилия пострадали около 500 детей, в итоге были арестованы руководители этого клуба.
Читайте также: Жителям Канады удалось снять на видео «ледяное цунами»
Впоследствии модель в эфире телешоу намекнула на то, что к этой педофильской организации имеют отношение некоторые известные личности, в частности — политик Густаво Вера. После этого заявления женщина столкнулась с угрозами. Она решила обратиться через Instagram к президенту страны Маурисио Макри и сообщила, что её хотят убить.