Буэнос-Айрес, 26 февраля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Жители Аргентины обсуждают в социальных сетях странную смерть модели и ведущей телевизионных шоу Наташи Джэйтт (Natacha Jaitt). Она ушла из жизни 23 февраля 2019 года, правоохранители считают, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Clarin.com Наташа Джэйтт

Многие пользователи сети не поверили в официальную версию следствия, поскольку ранее Джэйтт опубликовала на своей странице в Instagram сообщение о том, что она знает: её хотят убить из-за того, что ранее ей удалось спасти детей от педофилов.

https://twitter.com/NatachaJaitt/status/981971273004744704

В апреле 2018 года Наташа Джэйтт обвинила многих известных публичных деятелей в том, что они причастны к организации детской проституции в футбольном клубе Independiente. Следствие выяснило, что от насилия пострадали около 500 детей, в итоге были арестованы руководители этого клуба.

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Впоследствии модель в эфире телешоу намекнула на то, что к этой педофильской организации имеют отношение некоторые известные личности, в частности — политик Густаво Вера. После этого заявления женщина столкнулась с угрозами. Она решила обратиться через Instagram к президенту страны Маурисио Макри и сообщила, что её хотят убить.