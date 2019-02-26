Киев, 26 февраля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия республики якобы подверглась кибератакам со стороны Российской Федерации 24 и 25 февраля. Об этом Порошенко заявил сегодня, 26 февраля, в ходе встречи с представителями IT-индустрии в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Порошенко рассказал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) по киберзащите Центральной избирательной комиссии республики. Он также отметил, что в этом деле помогали и «американские партнеры».

«…Поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации», — пояснил Порошенко.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Порошенко постоянно твердит о том, что Украина может подвергнуться «агрессии» со стороны России.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. Порошенко является одним из 44 кандидатов на пост президента страны.