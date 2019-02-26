Абуджа, 26 февраля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Жертвами новых столкновений в центральной Нигерии стали 29 человек, 26 февраля передает агентство Associated Press.

(сс) dotun55 Коровы. Нигерия

По сообщению властей, жертвы очередного столкновения между фермерами-христианами и скотоводами-фулани были обнаружены в деревне Маро в штате Кадуна. Среди погибших — один полицейский, который пытался остановить насилие.

Согласно правительственному отчету, за неделю число погибших в результате столкновений фермеров и скотоводов в центральной Нигерии составило не менее 130 человек.

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