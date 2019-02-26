Тирана, 26 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осуждает насилие на улицах Тираны, 26 февраля передает агентство Associated Press.

godo godaj Протесты в Албании

«Насилие не решит проблемы Албании. Мы в очередной раз осуждаем подстрекательство политиков к насилию, призываем к сдержанности и ответственности», — говорится в заявлении отделения ОБСЕ в Тиране.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля оппозиция попыталась заблокировать вход в парламент Албании. Албанская полиция использовала для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

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