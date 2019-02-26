Москва, 26 февраля, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) открыло дело от имени Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российской спортсменки Маргариты Васильевой, пропустившей три допинг-пробы в течение года.

Biathlonrus.com Маргарита Васильева

«ITA может подтвердить, что в настоящее время от имени IBU рассматривает дело о неудачной попытке протестировать Маргариту Васильеву», — сообщила 26 февраля пресс-служба организации.

В агентстве отметили, что в соответствии с антидопинговыми правилами IBU российская биатлонистка имеет право дать объяснения по ситуации, после чего ITA решит, может ли дело рассматриваться как ошибка со стороны спортсменки.

В ITA также уточнили, что на данном этапе ситуация не рассматривается как потенциальное нарушение антидопинговых правил, и потому решения о временном отстранении Васильевой не принималось.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, из-за чего ей может грозить дисквалификация на два года.

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