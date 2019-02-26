Тирана, 26 февраля, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Полиция Албании разогнала митинг оппозиции у здания парламента в Тиране, 27 февраля передает агентство Associated Press.

StockSnap Разгон демонстрантов

Для разгона демонстрантов, которые поджигали у здания парламента шины и фаеры, полицейские использовали слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля албанская оппозиция попыталась перекрыть вход в здание парламента Албании. Парламент страны перенес заседание на 1 марта.

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