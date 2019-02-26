Канада, 26 февраля, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Жители Канады массово публикуют в соцсетях фотографии и видео, на которых запечатлен процесс выползания на берег огромных глыб льда. Причиной их появления стало такое редкое природное явление как «ледяное цунами».

MarjanNo Лед

https://twitter.com/buitengebieden/status/1100153480906489856

Некоторые канадцы проявили выдержку и смогли заснять уникальные кадры, не испугавшись двигавшихся на них глыб. Стоит отметить, что один оператор чуть было не попал под выползающую на берег льдину.

Причиной «цунами» стал сильный ветер, скорость которого порой достигала 36 м/с. Из-за него полиция города Ниагара-Фолс вынуждена была закрыть движение по мосту через Ниагару.

https://twitter.com/jayjaybrown97/status/1100234885040693248

Читайте также: Уилл Смит пропиарил ростовских аниматоров

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «короля Instagram» Дэна Билзеряна уличили в использовании «фотошопа». Он обработал в графическом редакторе фотографию с хип-хоп исполнительницей Карди Би.