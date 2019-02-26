Псков, 26 февраля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. В Пскове в Поганкиных палатах при проведении ремонтно-реставрационных работ обнаружили послание потомкам. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском музее-заповеднике, письмо — сложенный в несколько раз листок пожелтевшей бумаги — было обнаружено в бутылке.

A.Savin Поганкины палаты в Пскове

Выяснилось, что послание 33 года назад, в декабре 1985 года, от имени реставраторов Архитектурно-реставрационной мастерской №4 ЛФИ «Спецпроектореставрация» написал Артем Конов.

«Решение о письме «в бутылке» пришло к нам спонтанно. Облазив все уголки, исследователям так и не удалось напасть на след какого-либо клада», — говорится в письме.

Авторы послания поздравляют потомков с наступающим Новым годом и желают будущим исследователям успехов.

Отметим, что в 1980-е годы «Спецпроектореставрация» проводила исследования и архитектурные обмеры здания Поганкиных палат.

В ноябре 2018 года Поганкины палаты вновь закрылись на реставрацию. Сейчас ею занимается ОАО «Ренессанс — Реставрация» (Санкт-Петербург).