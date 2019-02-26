Послание потомкам нашли в Поганкиных палатах Пскова
Псков, 26 февраля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. В Пскове в Поганкиных палатах при проведении ремонтно-реставрационных работ обнаружили послание потомкам. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском музее-заповеднике, письмо — сложенный в несколько раз листок пожелтевшей бумаги — было обнаружено в бутылке.
Выяснилось, что послание 33 года назад, в декабре 1985 года, от имени реставраторов Архитектурно-реставрационной мастерской №4 ЛФИ «Спецпроектореставрация» написал Артем Конов.
«Решение о письме «в бутылке» пришло к нам спонтанно. Облазив все уголки, исследователям так и не удалось напасть на след какого-либо клада», — говорится в письме.
Авторы послания поздравляют потомков с наступающим Новым годом и желают будущим исследователям успехов.
Отметим, что в 1980-е годы «Спецпроектореставрация» проводила исследования и архитектурные обмеры здания Поганкиных палат.
В ноябре 2018 года Поганкины палаты вновь закрылись на реставрацию. Сейчас ею занимается ОАО «Ренессанс — Реставрация» (Санкт-Петербург).
Поганкины палаты — памятник средневековой русской архитектуры в Пскове — были построены в 1670-х годах по заказу купца Сергея Поганкина, от фамилии которого и получили свое название. До реставрации в здании Поганкиных палат располагалось несколько музейных экспозиций, в том числе собрание иконописи