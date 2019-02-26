Тирана, 26 февраля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Оппозиция Албании пыталась перекрыть вход в парламент страны в ходе акции протеста в Тиране, 26 февраля передает агентство Associated Press.

Mstyslav Chernov Unframe Беспорядки

Участники акций протеста во главе с правоцентристской Демократической партией попытались поджечь автомобильные шины и жгли фаеры.

Парламент Албании перенес заседание на четверг, 1 марта. В настоящий момент полиция уже оттеснила протестующих от здания.

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