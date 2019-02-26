Москва, 26 февраля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Текущие мировые цены на нефть являются относительно приемлемыми как для производителей, так и потребителей топлива. Об этом 26 февраля заявил министр энергетики России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее приемлемые цены, которые устраивают и экспортёров, и потребителей», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

Министр отметил, что такая стабильность на рынке достигнута в первую очередь благодаря договорённости в рамках ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти.

Если бы «затоваривание» рынка продолжалось, цена на нефть могла бы упасть до таких низких значений, которые даже «не хотелось бы называть», отметил глава Минэнерго.

Он напомнил, что в январе 2016 года цены опускались до уровня 25−27 долларов за баррель, и не исключил, что без сокращения добычи эти отрицательные рекорды могли бы быть побиты текущей зимой.

Читайте также:

Рассуждения Трампа о «хрупком мире» уронили цены на нефть

Усилия ОПЕК по поддержке цен на нефть «подрываются»