Ставрополь, 26 февраля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть», в настоящее время — заместитель директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов и и.о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная задержаны в качестве подозреваемых по делу семьи Арашуковых 26 февраля, об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест Арашукова

По версии следствия, подозреваемые получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 февраля, в 22 населенных пунктах Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края по 70 адресам прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела Арашуковых. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО «Газпром» более чем на 30 млрд рублей.

Ранее по уголовному делу о хищении газа ПАО «Газпром» на сумму не менее 30 млрд рублей к уголовной ответственности привлечены и арестованы сотрудники подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Рауль Арашуков,Руслан Арашуков,Игорь Травинов, Николай Романов,Гузер Хашукаев и Алан Кятов.