Ереван, 26 февраля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Глава делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский на пресс-конференции сегодня, 26 февраля, обозначил основные приоритеты отношений между ЕС и Арменией в текущем году, затронул также ряд внутриполитических вопросов.

Photolure Петр Свитальский

Касаясь борьбы с коррупцией, Свитальский подчеркнул, что не только граждане Армении, но и ее партнеры замечают, что сейчас есть необходимая для борьбы с коррупцией политическая воля.

«Политическая воля необходима, но ее недостаточно, необходимы другие элементы, в частности институты, законы, общественная культура или среда. Армении необходима общественная поддержка, то есть общественная нетерпимость к коррупции. И вновь, если к нам обратятся за помощью, мы готовы, но инициатива должна исходить от армянской стороны», — приводит слова Свитальского azatutyun.am.

Касаясь финансовой поддержки Евросоюзом Армении, посол намекнул на то, что в ближайшее время она увеличится. По словам посла, Евросоюз высоко оценивает ход демократических реформ и сейчас обсуждает с армянскими партнерами план конкретных действий.

Евросоюз планирует выделить ряду стран более 13 млрд евро на строительство автомобильных и железных дорог, транспортных коммуникаций и портов. В этом контексте Армения может получить более 700 млн евро.

Посол также напомнил о заявлении комиссара ЕС по вопросам расширения и соседства Йоханнеса Хана, сделанном им недавно в Ереване, о том, что в 2019 году финансовая поддержка Армении значительно увеличится в рамках так называемого зонтичного фонда.

«За всю историю этой программы в прошлом году Армения впервые получила 10 млн евро. Это является политическим сигналом, этот фонд является политическим средством, он предлагается в том случае, когда страна фиксирует прогресс на пути политических реформ. Я надеюсь, что Армения сможет еще в большей мере воспользоваться помощью Евросоюза. Мы сейчас вступаем в решающий период времени, поскольку ЕС начал работать над своими многолетними миссиями, и если Армения будет двигаться вперед по пути реформ, то мы можем надеяться, что и после 2021 года может быть существенное увеличение финансовой помощи», — отметил Петр Свитальский.

После смены власти в Армении ЕС вступил в очень всеобъемлющий этап диалога в сфере правосудия. Свитальский подчеркнул, что в Армении ситуация сегодня очень отличается, если сравнивать ее с периодом до апреля — мая прошлого года, и выразил надежду, что в новой Армении судебная система будет прозрачной. Прозвучал вопрос о том, есть ли сегодня в Армении политзаключенные и можно ли в этом контексте рассматривать уголовное преследование второго президента Армении Роберта Кочаряна, на что посол ответил, что он говорит не об отдельных случаях, подчеркнув, что в случае недоверия к судебной системе Армении есть возможность обратиться в Европейский суд.

Что касается применения правосудия переходного периода, то Свитальский сказал, что решение о его необходимости принимает народ Армении, добавив, что, как показывает опыт, внешнее вмешательство в подобные вопросы не столь полезно.

Посол в очередной раз повторил, что прошедшие в Армении в 2018 году внеочередные парламентские выборы соответствовали международным стандартам. Более того, он подчеркнул, что можно сказать, что это были лучшие выборы в истории независимой Армении.

«Выборы стали знаковым событием в политической жизни Армении. Теперь мы имеем правительство, которое пользуется очень сильной поддержкой», — сказал посол ЕС.