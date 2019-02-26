Вашингтон, 26 февраля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Известный бизнесмен, миллиардер и бывший глава Microsoft Билл Гейтс назвал любимые сериалы своей семьи. 25 февраля 2019 года он ответил на вопросы пользователей популярного форума Reddit.

Kuhlmann_MSC Билл Гейтс

Предприниматель рассказал, что вместе со своей женой Мелиндой он любит смотреть такие шоу, как «Кремниевая долина», «Это мы» и «Миллион мелочей». Вместе со своим сыном (Рори Джон Гейтс) он смотрел шоу «Американцы». Билл Гейтс отметил, что жене оно показалось слишком жестоким.

Бывший руководитель Microsoft также смотрел в одиночестве такие шоу, как «Нарко», «Миллиарды», «Обмани меня», «Огни ночной пятницы», «Американский вандал» и «Чёрное зеркало». Гейтс сказал, что люди рассказывают ему о других сериалах, но он не имеет возможности смотреть их все.

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Напомним, Билл Гейтс женился на Мелинде Френч в январе 1994 года, их старшая дочь (Дженнифер Катарин Гейтс) родилась в 1996 году, сын Рори Джон — в 1999 году, а младшая дочь Фиби Адель — в 2002 году.