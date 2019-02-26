Билл Гейтс назвал любимые сериалы своей семьи
Вашингтон, 26 февраля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Известный бизнесмен, миллиардер и бывший глава Microsoft Билл Гейтс назвал любимые сериалы своей семьи. 25 февраля 2019 года он ответил на вопросы пользователей популярного форума Reddit.
Предприниматель рассказал, что вместе со своей женой Мелиндой он любит смотреть такие шоу, как «Кремниевая долина», «Это мы» и «Миллион мелочей». Вместе со своим сыном (Рори Джон Гейтс) он смотрел шоу «Американцы». Билл Гейтс отметил, что жене оно показалось слишком жестоким.
Бывший руководитель Microsoft также смотрел в одиночестве такие шоу, как «Нарко», «Миллиарды», «Обмани меня», «Огни ночной пятницы», «Американский вандал» и «Чёрное зеркало». Гейтс сказал, что люди рассказывают ему о других сериалах, но он не имеет возможности смотреть их все.
Читайте также: Ричард Гир решил больше не сниматься в телесериалах
Напомним, Билл Гейтс женился на Мелинде Френч в январе 1994 года, их старшая дочь (Дженнифер Катарин Гейтс) родилась в 1996 году, сын Рори Джон — в 1999 году, а младшая дочь Фиби Адель — в 2002 году.