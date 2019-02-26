Таганрог, Ростовская область, 26 февраля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Власти Ростовской области обеспокоились наполнением строящегося музея «Самбекские высоты», посвящённого событиям Великой Отечественной войны, и выделили средства на покупку двух экспонатов. Как сообщается на сайте госзакупок, копии танка Т-34−76 и немецкой пушки обойдутся в 7 млн рублей. Часть средств (около 550 тыс. рублей) выделена за счёт приносящей доход деятельности, передаёт ИА REGNUM.

Советский танк Т-34-76

Заказчиком выступил Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.

Согласно техзаданию, макет танка Т-34−76 и немецкой пушки 105 мм для интерактивной площадки народного военно-исторического музейного комплекса должны быть исполнены в натуральную величину. По внешнему виду копии не должны отличаться от военной техники, участвовавшей в боевых действиях на Миус-фронте в 1943 году.

Ранее предполагалось наполнить экспозицию музея предметами и личными вещами бойцов, найденными поисковиками во время полевых экспедиций, а также техникой и оружием времён военных 40-х.

Стоит отметить, что в 2010 году со дна реки Миус в Куйбышевском районе Ростовской области был поднят танк Т-34, который участвовал в прорыве Миус-фронта летом 1943 года. В июле 2018 года поисковые отряды «Скиф» и «Южный рубеж» вытащили на берег 45-миллиметровую советскую пушку.

В январе 2019 года стало известно, что ростовские поисковики благодаря изучению архивных данных аэрофотосъемки от 20 августа 1943 года из Национального конгресса США обнаружили на дне реки Миус поврежденный танк Т-34. Если его удастся поднять на поверхность, он может стать одним из экспонатов будущего музея.