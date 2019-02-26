Абуджа, 26 февраля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Действующий президент Мохаммаду Бухари одерживает победу на президентских выборах в Нигерии, 26 февраля передает агентство Reuters.

Chatham House Мохаммаду Бухари

Исходя из количества подсчитанных избирательной комиссией бюллетеней, главный оппонент действующего президента Атику Абубакар уже не сможет вырваться вперед.

Кроме того, Бухари не набрал менее 25% ни в одном из ключевых штатов — в этом случае Нигерии предстоял бы второй тур президентских выборов.

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