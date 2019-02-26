Красногорск, 26 февраля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты России прокомментировал решение Совета депутатов городского поселения Видное (Московская область) о лишении его депутатского мандата данного Законодательного собрания. Соответствующее заявление Грудинин сделал сегодня, 26 февраля, в интервью агентству НСН.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Напомним, что поводом для лишения Грудинина сперва поста главы Совета депутатов Видного, а потом и мандата депутата данного совета стала информация прокуратуры о том, что он якобы незадекларировал свой офшор в Белизе Bontro LTD. Грудинин утверждает, что никакого офшора у него нет.

«Раздается предписание прокуратуры. Но меня с ним не ознакомили, потому что, если бы это сделали, я бы им показал документы, что никакого офшора у меня нет», — сказал Грудинин.

Он подчеркнул, что все обвинения в его адрес голословны, и в то время, когда он был кандидатом в президенты России, его «просветили рентгеном» и никакого офшора не обнаружили, так как его просто нет.

Грудинин отметил, что ему не впервой отстаивать собственную невиновность, а постоянные нападки он связывает со своим политическим весом. Утрата мандата — не повод опускать руки, отметил Грудинин.