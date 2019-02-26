Киев, 26 февраля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «Пятого канала».

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По её словам, конкурс стал чрезмерно политизированным на Украине, и потому может быть целесообразным рассмотреть вопрос об отмене участия страны в мероприятии в этом году.

«Мы пообщаемся с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — сказала Кольцова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня украинский телеканал СТБ, проводивший национальный отбор на «Евровидение-2019», назвал ситуацию с отменой участия в конкурсе певицы Maruv «сигналом о том, что нужно менять правила отбора».

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