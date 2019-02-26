Москва, 26 февраля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем» в первом матче ¼ финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

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В составе «Автомобилиста» шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Константин Окулов и Андрей Светлаков

Таким образом, ЦСКА повёл в серии — 1:0. Следующий матч состоится 28 февраля в Москве.

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

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