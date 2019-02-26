Испания готова судиться с Великобританией из-за Гибралтара
Мадрид, 26 февраля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. «Испания повышает голос, оспаривая контроль над гибралтарской территорией. Министерство иностранных дел отправило послание британским властям, угрожая инициировать судебное разбирательство из-за того, что оно считает нарушением принципа суверенитета в случае градостроительного проекта, осуществляемого в Гибралтаре», — пишет сегодня, 26 февраля, испанское издание El Pais.
Правительство Испании протестует против очередного эпизода экспансии британской колонии посредством маневров, предполагающих «нелегальное приращение суши за счет вод, находящихся под испанской властью», — объяснили источники в министерстве иностранных дел.
Претензия, высказанная 19 февраля, предполагает переход на новый уровень дипломатического недовольства, выраженного еще в 2017 году. Тогда гибралтарские власти разработали проект, в котором шла речь о 665 государственных жилых помещениях, расположенных в шести высотках (до 33 этажей). Сейчас МИД ссылается на «новые отчеты», которые заставляют предполагать, что проект все еще в силе. В сложившихся обстоятельствах испанское правительство «настоятельно призывает остановить эти [градостроительные] операции».
Если требование не будет выполнено, испанское министерство иностранных дел «оставляет за собой право предпринять юридические шаги, которые сочтет наиболее подходящими для защиты своей позиции», — рассказали El Pais источники в ведомстве. Возражения МИДа были выражены посредством так называемой вербальной ноты — дипломатического заявления одного государства в адрес другого, содержащего претензию (жалобу).
Испанское правительство воспользовалось аргументом, к которому прибегает в случае любого конфликта, связанного с британской колонией — что в Утрехтском мирном договоре 1713 года, по которому Испания уступала территорию Гибралтара британцам, шла речь только о городе, замке, порте и укреплениях. Ни перешеек, на котором построен аэропорт, ни прилегающие воды в соглашении не фигурируют, поэтому Испания отрицает власть Соединенного Королевства над этой территорией.
Помимо этого традиционного компонента любого испанского протеста, МИД страны в этот раз добавил ссылку на то, что земли, о которых идет речь, входят в состав специальной охраняемой зоны «Восточный пролив», на которую распространяются европейские нормы защиты мест, представляющих общий интерес для стран — участниц блока.
Эта отсылка к нормам ЕС дает основания полагать, что претензия может быть рассмотрена Европейской комиссией, а также последней инстанцией — Судом Европейского союза. «Тем не менее Брексит ставит под сомнение осуществимость этой процедуры, поскольку если Соединенное Королевство покинет европейский клуб — теоретически это может произойти 30 марта, хотя вариант с отсрочкой постоянно набирает силу — уже будет невозможно требовать [Великобританию] к ответу перед европейской судебной системой, по крайней мере автоматически», — добавляет испанское издание.