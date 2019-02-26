Мадрид, 26 февраля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. «Испания повышает голос, оспаривая контроль над гибралтарской территорией. Министерство иностранных дел отправило послание британским властям, угрожая инициировать судебное разбирательство из-за того, что оно считает нарушением принципа суверенитета в случае градостроительного проекта, осуществляемого в Гибралтаре», — пишет сегодня, 26 февраля, испанское издание El Pais.

Raw2Jpeg Гиралтар

Правительство Испании протестует против очередного эпизода экспансии британской колонии посредством маневров, предполагающих «нелегальное приращение суши за счет вод, находящихся под испанской властью», — объяснили источники в министерстве иностранных дел.

Претензия, высказанная 19 февраля, предполагает переход на новый уровень дипломатического недовольства, выраженного еще в 2017 году. Тогда гибралтарские власти разработали проект, в котором шла речь о 665 государственных жилых помещениях, расположенных в шести высотках (до 33 этажей). Сейчас МИД ссылается на «новые отчеты», которые заставляют предполагать, что проект все еще в силе. В сложившихся обстоятельствах испанское правительство «настоятельно призывает остановить эти [градостроительные] операции».

Если требование не будет выполнено, испанское министерство иностранных дел «оставляет за собой право предпринять юридические шаги, которые сочтет наиболее подходящими для защиты своей позиции», — рассказали El Pais источники в ведомстве. Возражения МИДа были выражены посредством так называемой вербальной ноты — дипломатического заявления одного государства в адрес другого, содержащего претензию (жалобу).

Испанское правительство воспользовалось аргументом, к которому прибегает в случае любого конфликта, связанного с британской колонией — что в Утрехтском мирном договоре 1713 года, по которому Испания уступала территорию Гибралтара британцам, шла речь только о городе, замке, порте и укреплениях. Ни перешеек, на котором построен аэропорт, ни прилегающие воды в соглашении не фигурируют, поэтому Испания отрицает власть Соединенного Королевства над этой территорией.

Помимо этого традиционного компонента любого испанского протеста, МИД страны в этот раз добавил ссылку на то, что земли, о которых идет речь, входят в состав специальной охраняемой зоны «Восточный пролив», на которую распространяются европейские нормы защиты мест, представляющих общий интерес для стран — участниц блока.

Эта отсылка к нормам ЕС дает основания полагать, что претензия может быть рассмотрена Европейской комиссией, а также последней инстанцией — Судом Европейского союза. «Тем не менее Брексит ставит под сомнение осуществимость этой процедуры, поскольку если Соединенное Королевство покинет европейский клуб — теоретически это может произойти 30 марта, хотя вариант с отсрочкой постоянно набирает силу — уже будет невозможно требовать [Великобританию] к ответу перед европейской судебной системой, по крайней мере автоматически», — добавляет испанское издание.