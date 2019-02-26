Видное, Московская область, 26 февраля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин по решению Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского района Московской области был лишен депутатского мандата. Решение было принято сегодня, 26 февраля.

Sovhozlenina.ru Павел Грудинин

В ходе голосования 11 из 13 членов Совета депутатов проголосовали за то, чтобы оставить Грудинина без мандата депутата. Поводом для такого решения стало обнаружение представителями прокуратуры нарушений при подаче Грудининым декларации о доходах.

Напомним, что Грудинин был главой Совета депутатов городского поселения Видное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грудинин стал членом совета депутатов Видного 10 сентября 2017 года, а уже 29 сентября был избран председателем совета. Примечательно, что именно при нем была урезана часть социальных статей бюджета города.