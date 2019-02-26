Великий Новгород, 26 февраля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 26 февраля, правоохранительные органы проверяют здание Новгородской областной клинической больницы после сообщения об угрозе взрыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона со ссылкой на областное министерство здравоохранение, больница переведена в режим повышенной готовности, но продолжает работать в штатном режиме.

Nokb53.ru Здание Новгородской областной клинической больницы

«Эвакуация проводиться не будет. Экстренная и скорая медицинская помощь оказывается в полном объеме, плановая госпитализация не приостановлена», — сообщили в правительстве Новгородской области.

Отметим, что сообщение о «минировании» областной клинической больницы стало вторым за день сообщением об угрозе взрыва. Ранее сегодня, 26 февраля, в Великом Новгороде после анонимных угроз эвакуировали жильцов одного из многоквартирных домов по улице Коровникова.

Напомним, что 31 января в Великом Новгороде проводилась массовая эвакуация людей после анонимных сообщений с угрозами. Тогда была проведена эвакуация и больных, и персонала и в Новгородской областной клинической больнице.

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