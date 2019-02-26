Москва, 26 февраля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что в настоящее время тариф на транзит российского газа через территорию Украины в два с половиной раза выше, чем на других маршрутах. Об этом Новак заявил в интервью «Газете.Ru» сегодня, 26 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, там самый высокий тариф установлен: он в два — два с половиной раза выше, чем другие маршруты», — сказал Новак.

Министр пояснил, что это связано в том числе с тем, что украинская газотранспортная система морально устарела — её создавали около 50 лет назад и с тех пор ни разу не модернизировали. На данный момент технологии, по которым создавалась украинская ГТС, уже устарели, и наблюдаются большие потери при транспортировке газа.

А вот что касается новых строящихся газопроводов, в частности «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», то они строятся по самым современным технологиям.