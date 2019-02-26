Роттердам, Нидерланды, 26 февраля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Власти Нидерландов конфисковали 90 тыс. бутылок водки, предназначавшейся Северной Корее, с китайского судна в порту Роттердама, 26 февраля передает агентство Reuters.

nile

«Санкции распространяются на импорт люксовых товаров — вполне оправданно, что контейнер был снят с корабля», — прокомментировала журналистам арест груза «русской водки» министр международной торговли Нидерландов Сигрид Кааг.

Арест крупного груза водки совпал с началом переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме.

Читайте также: Ким Чен Ын приехал во Вьетнам на встречу с Трампом